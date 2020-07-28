РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске ночью во вторник пьяный водитель на автомобиле Skoda врезался в ограждение и вылетел на тротуар, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

По словам свидетелей, ДТП произошло на улице Кирова около часа ночи во вторник. Пьяный водитель на скорости снес ограждение и вылетел на тротуар.

«Водитель автомашины Skoda не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Отказался от медицинского освидетельствования. Пострадавших нет», - сказала сотрудница.