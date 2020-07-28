РИАМО - 28 июл. Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как помочь организму во время долгой работы за компьютером и постоянного свечения экрана смартфона, не теряя драгоценных рабочих часов, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.
Миллионы лет эволюции готовили наши организмы вовсе не к тем испытаниям, которые выпали на их долю в последние десятилетия. Человеческое тело пока не успело адаптироваться к специфике нагрузки информационной эпохи, постоянный «онлайн» для него большой стресс.
Отмечается, что каждый активный пользователь хотя бы раз задумывался о том, какой вред он причиняет организму своим поведением. Хотя бы тогда, когда глаза и спина уже начинали болеть.
Специалисты посоветовали как следует отрегулировать свой стул, обратить внимание на локти и чередовать работу с физическими упражнениями.
Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии