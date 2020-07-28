РИАМО - 28 июл. На территории Москвы с начала июля уже выпало 165 миллиметров осадков, что составляет 176% от месячной нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во второй половине дня 27 июля в Москве прошел очень сильный дождь, он начался около 15:00. К 18:00, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 48 миллиметров осадков.

«Теперь в июльской копилке осадков 165 миллиметров, или 176% от месячной нормы. «Сезон» сильных дождей в регионе продолжается с мая», — говорится в сообщении.

Во вторник в столице прогнозируют кратковременные дожди. Также в ночь на среду и днем в городе ожидаются дожди, возможна гроза.