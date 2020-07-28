РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В Подольске благодаря совместным действиям Минэкологии и Госадмтехнадзора ликвидировали незаконную свалку возле СНТ «Коллективный сад №3», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы Минэкологии вместе с сотрудниками ГАТН проверили поступившую информацию и установили, что вблизи СНТ «Коллективный сад №3» расположены очаговые навалы строительных отходов. Поскольку мусор складировали на землях неразграниченной собственности, министерство обратилось в администрацию округа с просьбой принять меры.

«Совместные действия Госадмтехнадзора и Минэкологии как всегда привели к оперативному устранению проблемы. На сегодняшний день силами подрядной организации свалка ликвидирована, подъезды к земельному участку заблокированы, чтобы не допустить нового завоза отходов», - говорится в сообщении.

Администрация городского округа Подольск оперативно отреагировала на обращение Минэкологии по поводу несанкционированной свалки строительного мусора вблизи СНТ «Коллективный сад №3».