РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. С 29 июля планово отключат горячую воду в домах на Серпуховской улице и в Луговом переулке в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в связи с ремонтно-профилактическими работами при подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов не будет подаваться горячая вода в жилые дома с центральным горячим водоснабжением по ряду адресов», - говорится в сообщении.

В том числе в дом №7 на улице Серпуховской с 29 июля по 7 августа и в дом №20А в Луговом переулке с 29 июля по 12 августа.