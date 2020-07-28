РИАМО - 28 июл. С 1 августа сеть кинотеатров «Каро» планирует открыть примерно 90% своих залов в Москве, сообщила журналистам во вторник президент сети Ольга Зинякова.

«С торговыми центрами сейчас очень сложная ситуация. С некоторыми площадками ведутся переговоры, но 90% площадок точно откроются к 1 августа», - сказала Зинякова.

По ее словам, после открытия залов кинозрителей ждет 10 премьер. Среди них будут фильмы ужасов, комедии и драмы.

В Москве поэтапно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, с 1 августа разрешено открыться театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых насчитывается не более 3 тысяч посадочных мест.

Еще одним условием для открытия этих площадок является заполнение зала не более чем на 50%. Это позволит зрителям соблюдать социальную дистанцию.

Сеть «Каро» основана в 1997 году, в настоящее время она объединяет 32 современных кинотеатра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.

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28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.