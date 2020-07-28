РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили пять новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 121 случай заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«В Люберцах выявили за сутки пять случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 121 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировали 337 случаев заражения. В Дзержинском не выявили новых случаев Covid-19, общее число заражений в округе достигло 575.

На данный момент в Московской области выявлено 63 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 100 человек. Выздоровели и выписались 45 787 пациентов.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.