РИАМО – 28 июл. Феминистка Ольга Липовская считает, что к жалобам шоумена Николая Фоменко на женский харассмент необходимо относиться с иронией, сообщает Nation News.

Ранее Фоменко опубликовал видео, в котором рассказал, что подвергался сексуальным домогательствам со стороны педагога по черчению во время учебы на втором курсе в Зарайском филиале Института нефти и газа. Он уточнил, что не стал вступать с преподавательницей в сексуальную связь, после чего его отчислили.

«Он предложил отнестись к этому с юмором. Надо понимать, что «харассят» не только девочек, но и мальчиков, это правда. Он не стал сумасшедшим или жертвой на всю жизнь. Если мы будем всю жизнь изображать из себя жертву и требовать мести и возмездия, тогда мы просто перестанем быть людьми. Не нужно утрачивать широту взглядов и чувство юмора. Сколько можно делать из женщин только жертв!» – отметила Липовская.

В ролике Фоменко также заявил, что планирует подать в суд на преподавательницу. Однако не все пользователи Сети поверили шоумену, кто-то посчитал это высказывание сатирой.