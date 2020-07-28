РИАМО - 28 июл. Начался прием заявок на выполнение проектирования здания детского сада на 330 мест в городе Кубинка Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по зданию детского сада на 330 мест в Кубинке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Проектирование и строительство нового объекта образования предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Финансирование осуществляется из средств бюджета.
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