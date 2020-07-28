«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по зданию детского сада на 330 мест в Кубинке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.