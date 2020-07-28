РИАМО - 28 июл. Инициатива о дополнительных возможностях трудоустройства женщин с детьми в России является замечательной, считает клинический психолог Варвара Зародина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 июля подписал постановление, согласно которому женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям предоставят дополнительные возможности для устройства на работу. В 2020-2024 годах из федерального бюджета субъектам РФ выделят по 2 миллиарда рублей на образовательные программы для матерей в декрете.

«Инициатива замечательная. Женщины, сидя пару лет, чувствуют очень большую неуверенность в себе при попытке выхода на работу. Когда ты сменил род деятельности, в данном случае – на заботу о семье и детях, – на достаточно длительный промежуток времени, появляются новые тренды в профессии, новые веяния, постановления», - сказала Зародина в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что за время декрета меняется не только сама работа, а также появляются нюансы, меняется коллектив.

Психолог добавила, что в данном случае важен и факт получения новых навыков, и то, что женщина ощущает поддержку.

«Женщина может вернуться на прежнюю работу или хотя бы в то же поле деятельности, а может передумать и заняться чем-то другим. Может, она всю жизнь в офисе просидела, а после декрета решила, что офис – это не ее, и она пойдет в индустрию красоты или на производство. Поэтому тут тоже не помешали бы знания и переподготовка», - добавила Зародина.

По ее словам, решая сменить сферу деятельности, женщина после декрета должна все тщательно взвесить, чтобы не оказаться в плену ложных эмоций. Так как на решение может повлиять и гормональный фон, и эмоции. Важно, собрать всю информацию и принять взвешенное решение.