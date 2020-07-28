РИАМО - 28 июл. Инициатива о дополнительных возможностях трудоустройства женщин с детьми в России является замечательной, считает клинический психолог Варвара Зародина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 июля подписал постановление, согласно которому женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям предоставят дополнительные возможности для устройства на работу. В 2020-2024 годах из федерального бюджета субъектам РФ выделят по 2 миллиарда рублей на образовательные программы для матерей в декрете.
«Инициатива замечательная. Женщины, сидя пару лет, чувствуют очень большую неуверенность в себе при попытке выхода на работу. Когда ты сменил род деятельности, в данном случае – на заботу о семье и детях, – на достаточно длительный промежуток времени, появляются новые тренды в профессии, новые веяния, постановления», - сказала Зародина в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что за время декрета меняется не только сама работа, а также появляются нюансы, меняется коллектив.
Психолог добавила, что в данном случае важен и факт получения новых навыков, и то, что женщина ощущает поддержку.
По ее словам, решая сменить сферу деятельности, женщина после декрета должна все тщательно взвесить, чтобы не оказаться в плену ложных эмоций. Так как на решение может повлиять и гормональный фон, и эмоции. Важно, собрать всю информацию и принять взвешенное решение.
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