РИАМО - 28 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали на территории строительного объекта на Ленинградском шоссе в Москве четверых приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Среди задержанных 45-летняя женщина. Установлено, что двое из задержанных, 20-летний и 28-летний мужчины, сбывали наркотики, делая «тайниковые закладки».

«Оперативникам стало известно, что на Беломорской улице один из задержанных осуществил закладку с веществом неизвестного происхождения, сфотографировал ее и отправил снимок одному из своих напарников для дальнейшего сбыта. При осмотре места происшествия обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с неизвестным веществом, массой 2,7 грамма», - говорится в сообщении.

Исследование показало, что в составе изъятого содержится героин. Двое других подозреваемых также занимались распространением наркотиков аналогичным способом.

Кроме того, правоохранители задержали семь граждан, которые являлись посредниками между наркозависимыми лицами и задержанными, они сбыли более 310 граммов наркотического средства. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Таким образом правоохранители перекрыли канал поставки и сбыта наркотических средств в крупном размере на территории Московского региона.