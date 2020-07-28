РИАМО - 28 июл. Владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в федеральный розыск, ранее его признали виновным в уклонении от уплаты налогов, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«В отношении Белойвана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам)», — отметила Иванова.

В 2014-2015 годах налоговая инспекция провела проверку компании «Золотой Рассвет», которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети «Корчма Тарас Бульба». Руководитель группы компаний Юрий Белойван знал о том, что его организация должна быть привлечена к налоговой ответственности. Чтобы не платить штрафы и пени, в конце 2015 года он создал другую компанию — «Лидер К».

Летом 2019 года бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 650 миллионов рублей. Свою вину он признал. Осенью прошлого года его освободили от отбывания наказания из-за болезни. Однако Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся.

Расследование по уголовному делу продолжается. В ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск.