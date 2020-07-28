РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В городском округе Подольск за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 838 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«В Подольске за сутки выявили два новых случая коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 838 заболевших», - говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области выявлено 63 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 100 человек. Выздоровели и выписались 45 787 пациентов.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.