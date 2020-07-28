Пандемия коронавируса оказала влияние на все сферы жизни, в том числе и на рынок недвижимости. Цены на квартиры в Москве и Подмосковье изменились, а спрос на них сильно возрос. Множество россиян задумываются, стоит ли сейчас совершать дорогую покупку или разумнее отложить ее до лучших времен. Как грамотно распорядиться накоплениями, РИАМО рассказала Анна Осокина – риелтор с четырехлетним стажем.

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Рынок недвижимости после пандемии

Во время самоизоляции аналитики предполагали, что цены на недвижимость упадут после снятия ограничений, но, по словам эксперта, они лишь возросли. Особенно это касается первичной недвижимости. Такие изменения тесно связаны с повышением спроса.

«На рынке сейчас очень много людей с деньгами. Это началось в июне – большинство хочет продать или купить квартиру в новостройке, цены их не смущают. Некоторые клиенты просят подыскать им что-нибудь до сентября и бегут снимать деньги с депозитов, потому что опасаются второй волны эпидемии. Если раньше у меня могло быть по два клиента в месяц, то сейчас я заключаю по 8-9 сделок», – отмечает Анна.

Этой ситуацией воспользовались и застройщики, подняв цены примерно на миллион. Каждые две недели эта цифра возрастает – до конца года ожидается повышение еще на 10%.

А вот стоимость вторичной недвижимости сейчас практически такая же, как и до эпидемии, но спрос на нее ниже. В апреле-мае собственники находились в «подвешенном» состоянии и не знали, как изменятся цены, поэтому одни убирали с рынка свои квартиры, а другие, наоборот, повышали стоимость из-за меньшей конкуренции. Теперь владельцы начали возвращать квартиры в продажу, и старые цены вернулись.

«Тенденция понижать цены прослеживается разве что у собственников, по карманам которых ударил кризис. Некоторым моим клиентам выгодно быстро продать недвижимость, а вырученные деньги вложить, например, в развитие пошатнувшегося бизнеса. Такими ситуациями тоже можно воспользоваться», – отмечает эксперт.

По ее прогнозам, цены могут подняться к сентябрю и будут расти до конца декабря. В этот сезон большинство покупателей хотят закрыть свой квартирный вопрос, поэтому спрос на недвижимость возрастает.

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Аренда или ипотека

Несмотря на сложившуюся ситуацию присматривать квартиру сейчас все же стоит, причем намного выгоднее покупать жилье, а не снимать. После пандемии многие банки предлагают программы рассрочки с хорошими условиями.

«Если вы снимаете квартиру, то отложить на покупку собственного жилья практически невозможно. В среднем аренда обойдется в 30 тысяч рублей и еще 40 тысяч придется отдавать за ипотеку – такие суммы не каждый потянет. Если вы мечтаете иметь собственный угол, то сейчас лучше всего вложиться в новостройку и подождать год, пока идут работы. Есть предложения, при которых ипотеку до определенного момента за вас платит застройщик – так можно избежать раздвоения платежей, а через год заехать в квартиру нового дома, с красивым подъездом и отделкой», – объясняет риелтор.

Кроме того, в будущем такая квартира вырастет в цене, и на ней можно будет заработать, а вот старая недвижимость резко дорожает только в определенных случаях, например, при улучшении транспортного сообщения в районе. Учитывая рост цен и наличие выгодных предложений прямо сейчас, лучшее решение – взять ипотеку.

«Нельзя опоздать с покупкой недвижимости – с годами цены имеют тенденцию расти, причем огромными темпами, но сейчас недвижимость стала доступнее. Если появилась мысль, что нужно покупать, то дерзайте, иначе можно оказаться в проигрыше», – считает Анна.

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Самые востребованные районы

Фото, сайт комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Приобретение не стоит откладывать в долгий ящик еще и потому, что квартиры сейчас продаются быстро, порой даже за месяц. А некоторые покупатели, сидя дома на самоизоляции, уже просмотрели в режиме онлайн подходящие варианты и готовы оформить сделку после первого показа.

«Один из самых востребованных форматов квартир сейчас – небольшие студии, которые можно стильно и креативно обставить. Также в ходу комфортные «однушки» и «двушки», они всегда были востребованы», – рассказывает эксперт.

Наибольшей популярностью пользуются районы, расположенные на Западе столицы (от кольца до Строгино), Севере и Северо-Западе, а также в Новой Москве.

Примечательно, что люди, не слишком заинтересованные в московской прописке, стали уделять больше внимания недвижимости за МКАДом из-за низких цен. Например, однокомнатную квартиру с ремонтом в новом доме там можно приобрести за сумму до шести миллионов рублей. По той же причине многих интересует покупка загородных домов. К востребованным районам можно отнести Солнцево.

Актуально это и в случае с Подмосковьем – после запуска МЦД многие не боятся покупать квартиру в области. Популярнее всего направления Одинцово, Подольск, Лобня, Мытищи, Химки.

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Как грамотно вложить деньги

Самое важное в приобретении квартиры – правильно вложить средства. Несмотря на обилие профессиональных сайтов и полезных статей, лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к профессиональному риелтору, который найдет самое выгодное решение в зависимости от вашего бюджета.

«В первую очередь, нужно определиться с целью покупки. Например, место недалеко от центра, где кипит жизнь, подойдет для молодых людей, здесь также можно организовать офис, а вот пенсионеры чаще выбирают тихие уголки с зелеными зонами. Если же вы просто хотите инвестировать в недвижимость, то лучше приобретать квартиры, сдача которых придется на 2022 год – они стоят примерно на 500 000 дешевле», – уверяет Анна.

Район и жилплощадь в любом случае стоит выбирать так, чтобы путь до метро составлял максимум 15 минут на транспорте. В случае с Подмосковьем во главе угла также стоит комфортная дорога до работы. Желательно выбирать зоны, где в перспективе будет расширено транспортное сообщение. В дальнейшем такую недвижимость будет легче продать.

Не обольщайтесь слишком низкой ценой – она проставлена не просто так. Все варианты нужно просматривать лично, обращая внимание на будущих соседей, территорию вокруг дома и инфраструктуру, экологическую обстановку.

Если квартира приобретается для сдачи или перепродажи, то нужно заранее узнать о конкуренции в районе.

В случае покупки вторичной недвижимости можно обратить внимание на «черновые» квартиры. Этот вариант подойдет тем, кто умеет делать ремонт экономно и качественно.

«Лучше переплатить и взять ипотеку на большую сумму, но выбрать подходящее место. Однако, необходимо и рассчитывать свои силы, прикинув, насколько комфортно вам будет ее гасить. Лучше заранее позаботиться о подушке безопасности и отложить деньги хотя бы на три первых платежа, а в идеале – на пять. Неизвестно, ожидает ли нас вторая волна эпидемии, и как она повлияет на бюджет», – советует риелтор.