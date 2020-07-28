РИАМО – 28 июл. В Новой Москве проверяют информацию о заложенном взрывном устройстве, предполагается, что оно находится в одном из местных торговых центов, сообщает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о минировании торгового центра Vnukovo Outlet Village», - говорится в сообщении.

Здание находится в деревне Лапшинка поселения Московский ТиНАО.

Сейчас правоохранители проверяют данную информацию.

Также ранее поступили анонимные сообщения о «минировании» более 20 больниц и других административных зданий столицы.