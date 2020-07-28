РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили еще девять случаев коронавирусной инфекции, всего в округе 2 074 подтвержденных случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 126 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 100 человек. Выздоровели и выписались 45 787 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 074 случая коронавируса», - говорится в сообщении.

27 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 065.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона советуют носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.