РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Максим Сураев проверил ход подготовки проекта «Мегабак» в городском округе Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В Мытищах в соответствии с поручением министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и правительства Московской области будет организован сбор крупногабаритных отходов. Пункт бесплатного приема «Мегабак» откроется 1 августа.

«Я считаю, что это хорошая инициатива от правительства Московской области. Здесь стоит не один бак, они подразделены, где-то древесина, где-то мебель, текстиль, может быть этот список расширится. Я думаю, что со временем это будет востребовано, если люди будут знать, куда отвезти крупногабаритный мусор и где его можно сдать бесплатно», - сказал Сураев.

Начальник отдела благоустройства управления ЖКХ администрации Мытищ Роман Комлев отметил, что в рамках пилотного проекта предполагается размещение контейнеров для древесины и бытовой техники, текстиля, алюминия и стекла, также дополнительно установлен контейнер для приема шин.