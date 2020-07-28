РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июл. В подмосковных Котельниках во вторник состоится интерактивная танцевальная программа, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (28 июля - ред.) на площади у Дома культуры «Белая Дача» в 16:00 вас ждет веселая и динамичная интерактивная программа «Танцуй вместе с нами» с участниками ансамбля бального танца «Фламинго». Любой желающий может выучить несколько несложных движений с танцорами», - говорится в сообщении.

На все интересующие вопросы о танцевальном коллективе и вступлении в него ответят руководители ансамбля Ирина и Олег Слобожан.