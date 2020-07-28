РИАМО - 28 июл. Московский планетарий возобновляет свою работу 1 августа, учреждение будет работать без выходных с 10:00 до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Перед посещением нужно обязательно обратить внимание на новое расписание – интервалы между сеансами увеличены, а последний сеанс в Большом Звездном зале начинается в 19:30.

«Надеемся, что временные ограничения не помешают космическому путешествию наших посетителей, а наоборот – создадут особую атмосферу. Мы также готовимся к возобновлению работы экскурсионных и образовательных программ, как только это будет возможно», – отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

С 1 августа можно будет посетить музей Урании, Большой Звездный зал, Малый Звездный зал, 4D-кинотеатр и парк неба.

Чтобы избежать заражения коронавирусом, в планетарии уменьшили число посетителей в залах. Билеты планируют продавать на сайте, а льготные билеты - в кассах и оплачивать банковской картой или мобильным устройством.

Экскурсии в планетарии временно не проводятся, но все посетители могут самостоятельно осмотреть два выставочных зала, музей Урании и парк неба. Интерактивный музей «Лунариум» и Большая обсерватория для посещения пока закрыты.