РИАМО - 28 июл. В прошлом месяце в столице мальчиков (52,1%) родилось больше, чем девочек (47,9%), самыми популярными именами по-прежнему остаются Александр и София, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В июне 2020 года Александром назвали 266 мальчиков, Софией — 302 девочек», — говорится в сообщении.

Среди мужских имен также популярными остаются Михаил, Максим, Дмитрий и Марк. Новорожденных девочек в июне часто называли Евой, Алисой, Анной и Марией.

Зачастую москвичи отдавали предпочтения и редким именам. Среди них можно выделить Нестора, Святогора, Светозара, Родослава, Пересвета, Доброслава, Енисея и Елизара. Кроме того, малышей называли Миланом, Дональдом, Каем и Кианом. Среди самых редких и необычных можно назвать Бельчонка, Спартака и Соломона.

Среди редких имен для девочек можно выделить имена Лада, Марфа, Рада и Любава. Еще малышек называли Аркадией, Арсенией, Георгией, Марусей и Настасьей.