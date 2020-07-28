РИАМО - 28 июл. За первые шесть месяцев этого года компания «Мособлэнерго» осуществила технологическое присоединение к электрическим сетям и выдала напряжение на девять социально значимых объектов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства энергетики.

Несмотря на сложившуюся неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в Московской области, работы по подключению объектов к электросетям компании проводились своевременно и в строгом соответствии с нормативными сроками.

«АО «Мособлэнерго» за первое полугодие присоединило к своим сетям поликлинику для взрослых и детей в Мытищах, среднюю общеобразовательную школу на 825 мест в Дубках (Подольск - ред.), клинический центр восстановительной медицины и реабилитации, расположенный в Звенигороде», - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году подключили к электросетям фельдшерско-акушерские пункты в подмосковных поселках Туркмен, Долгуша и Северная Грива, находящихся на территориях городских округов Шатура и Клин, стадион «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева.

Также в целях подготовки к предстоящему отопительному сезону АО «Мособлэнерго» повысило в рамках работ по техприсоединению надежность электроснабжения двух котельных в Рузском округе - в деревнях Лихачево и Лужки.

Подключение к электроснабжению социально значимых зданий и сооружений находится на особом контроле профильного департамента компании - заявки на присоединение рассматриваются в приоритетном порядке.