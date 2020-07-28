РИАМО - 28 июл. За шесть месяцев 2020 года 730 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили ежегодную выплату в размере 13 020 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Выплата производится в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«Ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума (18 804 рубля), воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она добавила, что данная выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

Для получения выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и представить следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности, справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, выданную в образовательной организации Подмосковья.

Также нужно предоставить документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

«С начала года общая сумма выплат составляет более 10 миллионов рублей, ее уже получили 730 семей», — уточнила Фаевская.