РИАМО - 28 июл. Семь из 11 системно значимых банков России в июне продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, сообщает РБК.

Вклады ушли из ВТБ (минус 470,9 миллиона долларов), Райффайзенбанка (минус 55,9 миллиона долларов), Альфа-банка (минус 49,1 миллиона долларов), «Юникредита» (минус 18,4 миллиона долларов), «Открытия» (минус 13,7 миллиона долларов), Московского кредитного банка (минус 26,7 миллиона долларов) и Росбанка (минус 23,8 миллиона долларов).

«Для сравнения, в марте отток из девяти системно значимых банков составил 3,8 миллиарда долларов, в апреле —1,1 миллиарда долларов из десяти банков, в мае — 505 миллионов долларов из семи кредитных организаций», - говорится в сообщении.

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля были 89,56 миллиарда долларов. За месяц средства увеличились на 593 миллиона долларов.