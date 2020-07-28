РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Во вторник днем на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 6 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено по Новорязанскому шоссе в сторону Москвы. Пробка начинается на въезде в поселок Октябрьский и продолжается до 24 километра Новорязанского шоссе. Это расстояние можно проехать за 17 минут, без пробок - за шесть.

Глухие пробки образовались на Быковском и Егорьвском шоссе. Также заторы есть на Октябрьском проспекте, Инициативной, Юбилейной и Смирновской улицах.