РИАМО - 28 июл. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и выяснили, что большинство россиян не планируют переходить с бумажного формата трудовой книжки к электронному, сообщается на сайте ВЦИОМ.

В настоящий момент 92% респондентов используют трудовую книжку, а у 7% жителей России трудовая отсутствует. При этом 84% россиян работают официально и с записью в трудовой. Еще 14% граждан работают без записей в трудовой.

«С наступлением 1 января в РФ ввели использование электронных трудовых книжек. О переходе на новый формат знают 83% россиян. Среди тех, кто еще может продолжать трудовую деятельность, но при этом не оформил электронную трудовую книжку, почти треть (30%) хотели бы сменить бумажный формат на электронный. Большинство (63%) остаются верны бумажным трудовым книжкам в своих предпочтениях», – говорится в сообщении.

Основными плюсами электронного формата ведения трудовых записей для россиян являются надежность, удобство, доступность информации и простота ее получения.

Минусами электронных трудовых книжек, по мнению граждан, являются возможный сбой или взлом системы. Некоторые из опрошенных заявили, что бумажный вариант для них привычнее. К числу недостатков электронной трудовой книжки респонденты отнесли невозможность их использования при отсутствии интернета или электроэнергии.