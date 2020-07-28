РИАМО - 28 июл. Эксперты оценили качество детского пюре из цветной капусты, согласно проведенному опросу, данный вид овощного пюре считается наиболее популярным на рынке, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

Некоторые родители опасаются, что продукт может содержать нитраты, пестициды, добавленную соль и крахмал.

«Роскачество изучило пюре из цветной капусты 15 наиболее популярных у россиян торговых марок. Продукция была изучена по 441 показателю», — говорится в сообщении.

Бóльшую часть овощного пюре изготовили в России, в Москве и Московской области. Специалисты также исследовали продукцию из Республики Беларусь, Испании и Польши.

К продукции 12 торговых марок у экспертов нет претензий. Проверенное пюре для детского питания соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям Роскачества.

Эксперты дополнительно проверили овощное пюре на наличие пестицидов, которые не нормируются техническим регламентом, но нормируются в Европе. Результаты исследования показали, что в данной продукции нет даже следов пестицидов.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.