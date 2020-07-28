РИАМО - 28 июл. Более 1 тысячи абитуриентов в Подмосковье в этом году смогут получить целевые направления на бесплатное обучение в медицинских вузах, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Получить высшее медицинское образование в ведущих вузах России можно бесплатно по целевому направлению.

«Мы понимаем, что высококлассные специалисты – это люди с хорошим медицинским образованием. Для формирования кадрового резерва мы предоставляем возможность юношам и девушкам, желающим связать свою жизнь с медициной, получить образование бесплатно с условием последующей работы в лечебных учреждениях Московской области», – сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что в 2020 году в крупнейшие вузы России могут поступить по целевым направлениям около 700 учащихся на специалитет и более 350 в ординатуру.

Кроме базовых направлений подготовки, таких как лечебное дело, педиатрия и стоматология, ведется набор на редкие специальности: онкология, фтизиатрия, гериатрия, анестезиология-реаниматология, аллергология и иммунология, акушерство и гинекология.

В перечень учебных заведений, принимающих на целевые места учащихся, входят Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени Е.А. Евдокимова и другие медицинские вузы.

Итоги приемной кампании будут подведены в начале сентября. В прошлом году по целевым направлениям в медицинские вузы поступили 656 жителей Подмосковья: 406 — по программам специалитета, 250 — в ординатуру.