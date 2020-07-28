РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Котельная в поселке Октябрьский подмосковных Люберец будет готова к концу августа к осенне-зимнему периоду, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Ружицкий во вторник проверил, как идут работы по подготовке к ОЗП. Котельная находится по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 47.

«Котельная почти готова к осенне-зимнему периоду, к концу августа она будет готова на 100%. Сейчас идут наладочные работы, замена некоторых узлов. Это рутинная работа в летний период. Ставим задачу - все работы с теплом к 1 сентября завершить», - сказал глава.

По словам главного инженера АО «Люберецкой теплосети» Андрея Хлопотина, на сегодняшней день котельная обслуживает 47 домов и 11 объектов социального значения.