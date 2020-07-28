РИАМО - 28 июл. Открытие современных станций Московских центральных диаметров делает жизнь в Подмосковье комфортнее и сокращает число пробок на дорогах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после проведенной реконструкции.
Он отметил, что открытие станций приводит к значительному сокращению числа пробок на магистралях на территории Подмосковья.
«В этом году мы планируем еще (провести - ред.) ряд мероприятий по открытию комфортных станций», — заключил губернатор.
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