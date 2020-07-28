РИАМО - 28 июл. В Московской области за сутки скончались два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе умерли 1,1 тысячи пациентов, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Подмосковье выявлено 63 018 случаев заболевания. Скончались 1100 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в регионе вылечился 251 человек. Общее число выздоровевших составляет 45 787.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 800 550-50-30 и сайт.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае появления симптомов заболевания, необходимо оставаться дома и сразу вызывать врача.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.