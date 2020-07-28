РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Родители первоклассников в подмосковном Красногорске до 5 сентября могут подать заявку на получение подарочного школьного набора, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«Красногорское управление социальной защиты населения информирует, что семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - 13 115 рублей, в которых в этом году ребенок пойдет в 1 класс в образовательное учреждения Московской области, имеют право на получение подарочного набора для первоклассника», - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства Московской области, право на получение подарка имеет один из родителей или законных представителей ребенка-первоклассника. Родитель и ребенок-первоклассник должны иметь место жительства в Московской области.

Заявление на получение подарка необходимо подать в Красногорское управление социальной защиты населения, находящееся по адресу: Красногорск, Волоколамское шоссе, дом №8.

Необходимо предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, справку о доходах за три последних месяца. Также нужны свидетельство о заключении брака, если родители состоят в браке, и о расторжении – если развелись.

Потребуются также справка, подтверждающая обучение ребенка-первоклассника в образовательном учреждении и документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя.

В подарочный набор входят: рюкзак, пенал, тетради, подставка для книг, цветная бумага, альбом для рисования, акварельные краски и кисти, обложка для тетрадей и канцелярские принадлежности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Красногорского управления социальной защиты населения: 8(498)602-19-26.