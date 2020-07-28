РИАМО - 28 июл. Около 80 миллионов пассажиров воспользовались поездами Московских центральных диаметров с начала их работы, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после реконструкции.

«Популярность МЦД возрастает. В целом с начала пуска проекта уже проехали 80 миллионов пассажиров», - сказал Собянин.

Он отметил, что работа по расширению МЦД совместно с Московской областью и РЖД продолжается.

«Под контролем президента реализуется такая масштабная программа. <...> Ни на один день эти работы не прекращались. <...> Это сложнейший процесс. Спасибо коллегам», - заключил Собянин.

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