РИАМО - 28 июл. В столичном метро на стойках «Живое общение» появились стикеры, которые напомнят об использовании масок во время поездки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Всего мы приготовили девять видов стикеров на 16 информационных стойках. Получить их сможет каждый желающий, но не затягивайте — количество стикеров ограничено», — отмечается в сообщении.

Стикеры есть на станциях «Автозаводская», «Александровский сад», «Арбатская», «Баррикадная», «Белорусская», «Киевская», «Китай-город», «Комсомольская», «Кузнецкий Мост», «Курская», «Марксистская», «Павелецкая», «Парк культуры», «Площадь Революции», «Пушкинская» и «Сретенский бульвар».

Ношение масок по-прежнему обязательно в общественном транспорте столицы. Купить маску можно на любой станции метрополитена, тем более они стали еще дешевле — по 15 рублей за штуку.

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28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.