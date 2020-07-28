РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 июл. В подмосковном Дзержинском могут запретить парковку большегрузов на Дзержинской улице, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава округа Людмила Иванова.

«Продолжаем бороться с автолюбителями, которые нарушают правила парковки. Меры за нарушение – эвакуация. За прошедшую неделю на штрафстоянку эвакуировали 106 машин. Эту работу продолжаем. Еще одно поручение – запретить ночную парковку большегрузов у дома №42 по улице Дзержинской», - написала Иванова.

Она добавила, что нужно обратить внимание на парковку автобусов возле дома №7 на площади Святителя Николая. Водители паркуют автобусы прямо под окнами и оставляют двигатели включенными, доставляют неудобство жителям. Иванова дала поручение разобраться и помочь горожанам в решении проблемы.

Также она поручила провести мониторинг уборки подъездов в следующих домах: №15 на улице Лермонтова и №23А на улице Академика Жукова. Обращения на некачественное наведение чистоты поступили от жителей города.

«Новости из сферы ЖКХ теперь можно узнать в Telegram-канале «Наш город Дзержинский»: t.me/Dzer_1380. Узнавайте новости оперативно», - заключила Иванова.