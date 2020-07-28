РИАМО - 28 июл. Евросоюз решил не открывать границы для россиян как минимум до середины августа из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Наша страна не войдет в обновленный «белый список», который будет скоро представлен Брюсселем.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — сообщил агентству источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

В следующий раз список пересмотрят в середине августа.

С 1 августа Россия частично снимет запрет на международные авиаперелеты. В числе первых стран, куда можно будет полететь россиянам, оказались Турция, Великобритания и Танзания.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.