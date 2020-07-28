РИАМО – 28 июл. Российская певица Лолита Милявская опровергла информацию о том, что своей стройной фигуре обязана операции по бандажированию желудка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин сообщил, что певица не смогла бы так похудеть с помощью рекомендаций эндокринолога. По его мнению, Лолите установили силиконовое кольцо с гидравлической манжетой, которая регулирует деятельность желудка, в частности создает чувство насыщения.

«Судя по всему, он такой же пластический хирург, как я солистка Большого театра. До свидания, дядя! Я бы к тебе не пошла», - написала Лолита на своей странице в Instagram.

Она еще раз обратила внимание, что похудела только с помощью эндокринолога-диетолога. Певица также попросила не рекламировать подобные операции за ее счет.