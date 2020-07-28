РИАМО - 28 июл. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, которого подозревают в покушении на убийство его знакомого, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

27 июля мужчина, находясь в подвальном помещение одного из домов, расположенных по улице Академика Павлова в Москве, во время конфликта нанес несколько ударов ножом своему знакомому.

«Потерпевшему была незамедлительно оказана медицинская помощь, он находится на лечении в одной из городских больниц», - отметила Иванова.

Нападавший установлен и задержан. Расследование данного дела продолжается.