РИАМО - 28 июл. В столице в понедельник, 27 июля, выпало 48 миллиметров осадков, это на 9 миллиметров больше рекорда 2015 года, сообщается на сайте «Метеовести».

В мегаполисе накануне прошли гроза, ливень, а также град.

«На опорной метеостанции столицы ВДНХ примерно за три часа, с 15:00 до 18:00, выпало 48 миллиметров осадков, что составляет 51% от месячной нормы июля! Это новый суточный рекорд по количеству осадков для 27 июля, а прежнее достижение принадлежало 2015 году и составляло 39 миллиметров», — говорится в сообщении.

Осадки прошли очень локально. Наряду с ВНДХ большое количество влаги выпало в Шереметьеве (28 миллиметров) и во Внукове (19 миллиметров).

Причиной ливня синоптики называют облако, которое сформировалось над западными районами Московской области: на данных территориях наблюдается переизбыток влаги от прошедших в июле рекордных дождей. К моменту образования данного облака воздух в столице успел хорошо прогреться, уже к полудню температура составляла плюс 26-27 градусов, это только усиливало конвекцию.

Также еще одной из возможных причин сильного дождя специалисты считают невысокую скорость ведущего потока (10-15 километров в час). Это позволило облачному очагу отдать всю накопленную воду.