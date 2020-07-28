РИАМО - 28 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после проведенной реконструкции, передает во вторник корреспондент РИАМО.



«Если не каждый месяц, то ежеквартально мы открываем какую-нибудь новую станцию. <...> Для нас принципиально важно, чтобы любое передвижение было комфортным. Я бы хотел поблагодарить строителей, все сдано в срок», - сказал на открытии Воробьев.

Строительные работы велись в круглосуточном режиме без остановки железнодорожного движения. Вокзал построен по новым стандартам наземного метро: оборудован новый пешеходный переход, две платформы с навесом на всю длину, современный пассажирский терминал с эскалаторами, лифтами и туалетами.

Прилегающая к станции территория благоустроена – обновлены тротуары, оборудована площадка для автобусов и парковка, которая может вместить более 300 автомобилей.

Кроме того, на станции создана безбарьерная среда для маломобильных пассажиров. Пассажиропоток превышает 30 тысяч человек в сутки.

«Хороший подарок ко Дню железнодорожника (будет отмечаться 2 августа – ред.). Сегодня мы в Подмосковье открываем замечательный вокзал - Нахабино. Нахабино - Подольск - важнейшее направление», - сказал на мероприятии Собянин.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Благодаря запуску МЦД-2 жители поселка Нахабино городского округа Красногорск, пересевшие с личного транспорта на поезда, могут ежедневно экономить в дороге до 40 минут. В часы пик поезда МЦД ходят каждые 6-7 минут. В целом каждый пассажир экономит более 130 рублей в сутки благодаря объединенной карте «Тройка-Стрелка».

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