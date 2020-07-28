РИАМО - 28 июл. Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова назвали продукты, тяга к которым у людей может быть знаком скрытых болезней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты заявили, что тяга к сырам и другим кисломолочным продуктам может говорить о развитии остеопороза. Калорийный сыр можно заменить брокколи, в которой эти элементы также содержатся в большом объеме. Кроме того, если у человека постоянный стресс, то он часто может хотеть шоколада.

«Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана, данными продуктами можно заменить шоколад», — рассказали ученые в эфире телеканала «Россия-1».

Когда у человека появляется желание кушать острое, возможно, что нормально функционировать организму не дают наличие инфекций или нарушения метаболизма. Решить данную проблему можно легко: купить и съесть квашеную капусту.

Тяга к соленому говорит об обезвоживании. Постоянное желание скушать что-то холодное указывает возможные болезни желудка, к примеру, повышенную кислотность.