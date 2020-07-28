РИАМО - 28 июл. Российские власти предложили конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых нельзя доказать, пишет во вторник газета «Известия».

Минфин готовит соответствующие поправки в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ.

«Речь идет о том, чтобы в ПФР перечислялись денежные средства, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения», - говорится в статье.

Представитель Минфина РФ уточнил, что данные изменения необходимы для синхронизации Бюджетного и Гражданского кодексов страны.

В проекте закона отмечается, что поправки могут вступить в силу в декабре 2020 года. При этом в Минфине не сказали, кто будет заниматься проверкой законности получения денежных средств.

На сегодняшний день в пользу государства изымается только имущество, купленное на средства, законность получения которых не подтверждена.