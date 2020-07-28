РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июл. В домодедовском племзаводе «Барыбино» убрали 359 гектаров зерновых культур с начала уборочной кампании, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«С 25 июля в городском округе Домодедово началась уборка зерновых культур. На сегодняшний день в племзаводе «Барыбино» убрано 359 гектаров зерновых культур. Из них 130 гектаров озимой пшеницы и 230 гектаров ярового ячменя», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент собрано 1 217,7 тонны зерна. В племзаводе урожайность зерновых составляет 33,9 центнера на гектар.

Всего в городском округе Домодедово предстоит убрать 8 262 гектара зерновых культур.