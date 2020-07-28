РИАМО – 28 июл. Ученые протестировали три типа масок для лица и выяснили, какие из них наиболее эффективно защищают от коронавируса, сообщает Газета.ru.

Объектом исследования стали самодельные однослойная и двухслойная тканевые маски, а также трехслойная хирургическая маска.

«Ученые установили, что даже однослойная маска снижает риск распространения коронавируса носителем. Однако двухслойная маска оказалась эффективнее», - говорится в сообщении.

Таким образом, специалисты призывают пользоваться масками из как минимум из двух слоев.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявили 823 515 случаев заражения. Скончались 13 504 Covid-пациента, выздоровели 612 217 человек.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.