РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 июл. В подмосковном Дзержинском свыше 2,5 тысячи школьников будут бесплатно питаться в новом учебном году, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава округа Людмила Иванова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с зампредами областного правительства и главами муниципалитетов.

«Для более чем 400 тысяч подмосковных ребят с 1 сентября будет введено бесплатное горячее питание в школах. У нас в Дзержинском питаться бесплатно будут более 2,5 тысячи школьников – ученики 1-4 классов и льготники», - написала Иванова.

Она добавила, что число заболевших коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Это дает возможность снимать оставшиеся в регионе ограничения с соблюдением необходимых мер безопасности. Губернатор всем главам муниципалитетов поручил заниматься доходной базой своих территорий и созданием условий для прихода инвесторов.

«Особое внимание уделили нарушению графиков отключения горячей воды. Была поставлена задача уложиться в 10 дней. Мы в Дзержинском ее выполнили», - заключила Иванова.