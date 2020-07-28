РИАМО - 28 июл. Среднесуточный темп прироста новых заразившихся коронавирусом в Москве за две недели составляет 0,25, за последние сутки в столице выявили 674 новых случая инфицирования, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с Covid-2019.
Все они, а также контактирующие с ними люди, находятся под медицинским наблюдением.
Всего в столице с начала пандемии выявили 239 315 случаев заражения коронавирусом. Из них 175 812 человек выздоровели, 4421 – скончались.
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28 ИЮЛЯ
- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.
- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.
- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.
- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.
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