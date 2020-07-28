РИАМО - 28 июл. Среднесуточный темп прироста новых заразившихся коронавирусом в Москве за две недели составляет 0,25, за последние сутки в столице выявили 674 новых случая инфицирования, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с Covid-2019.

«Среди новых заболевших — 51,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24% — от 46 до 65 лет, 8,6% — от 66 до 79 лет. Еще 8,5% граждан — старше 80 лет. Также 7,7% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Все они, а также контактирующие с ними люди, находятся под медицинским наблюдением.

Всего в столице с начала пандемии выявили 239 315 случаев заражения коронавирусом. Из них 175 812 человек выздоровели, 4421 – скончались.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.