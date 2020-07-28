РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. Ремонт тротуара провели на улице Пригородной в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи написала на портал обращение, в котором попросила отремонтировать тротуар на улице Пригородная, 12 в микрорайоне Саввино. Она отметила, что после ремонта покрытия дороги пострадал тротуар. Когда около месяца назад работы закончились, рабочие так и оставили тротуар в удручающем состоянии, пройти по нему тяжело, а проехать на велосипеде или провести ребенка на коляске вовсе невозможно.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту тротуара выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.