РИАМО - 28 июл. Трое неизвестных взломали сейф в офисе на Ольховской улице и похитили из него 2,75 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь 27 июля. В офисе сработала сигнализация.

«В помещение №2 офиса компании проникли трое неизвестных в масках, где, взломав сейф, совершили кражу принадлежащих указанному фирме денежных средств», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.