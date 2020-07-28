РИАМО - 28 июл. В столице выявили 674 новых случая коронавирусной инфекции, число зафиксированных случаев заболевания в Москве достигло 239 315, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки после проведенного лечения в Москве выздоровели 827 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло в городе до 175 812 человек. Также за сутки в столице скончались 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число смертельных случаев в мегаполисе достигло 4421.

В России за минувшие сутки выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом, у 30% пациентов не зафиксировали клинических проявлений болезни. После успешного лечения выписаны 8888 человек, скончались 150 Covid-пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса по России составило 823 515. За весь период пандемии зафиксировано 13 504 смертельных исхода, всего выздоровели 612 217 человек.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.