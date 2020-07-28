РИАМО - 28 июл. В Московской области еще 251 человек завершил курс лечения от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Мособлштаба по коронавирусу.

«Всех пациентов выписали после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», – уточняется в сообщении.

За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Московской области, Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.