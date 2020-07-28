РИАМО – 28 июл. За первые шесть месяцев этого года Роспотребнадзор изъял из оборота 260 тонн продукции из санкционных списков, всего за шесть лет было изъято 1,3 тысячи тонн «санкционки», пишет во вторник газета «Известия».

Кроме того, свыше 2,9 тысячи тонн запрещенной ко ввозу в РФ продукции было блокировано на границе. За это время нарушители получили штрафов почти на 1 миллиард рублей.

«Другой контрольный орган — Россельхознадзор — за январь-июнь 2020-го уничтожил 1,7 тысячи тонн запрещенной к ввозу растительной и животноводческой продукции. <… > За аналогичный период прошлого года было ликвидировано 4,4 тысячи тонн — в 2,5 раза больше», - говорится в статье.

Между тем, как считают специалисты, продуктовые санкции дали положительный эффект. Так, значительную часть импортных товаров на отечественном рынке удалось заменить российскими без потери качества.

Эксперты уверены, что если Россия снимет санкции, европейские компании уже не восстановят прежнюю долю на рынке.

Продуктовое эмбарго ввели в России в августе 2014 года. Власти запретили ввоз в страну мяса, сыров, фруктов, овощей из стран Евросоюза, США и ряда других.